Recep Akdağ: Dört yaralının durumu ciddi
Bakan Akdaş, Ortaköy'de hain saldırının ardından yaralılar hakkında bilgi verdi. Akdağ, terör saldırısında yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydetti. Diğer yaralıların tedavisi de devam ediyor.
Akdağ, saldırıdan sonra şunları söyledi:
"Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin daha sonra da durumu değişebiliyor. Şu anda bizdeki bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, 4 kişinin durumunun oldukça ağır olduğu şeklinde. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza en kısa zamanda şifalar temenni ediyorum. Tabii bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralıların içinde olduğunu biliyoruz."
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