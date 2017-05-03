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Recep Alper Çevirel'den unutulmaz şarkılar

Recep Alper Çevirel'den unutulmaz şarkılar.11987
  • Giriş : 03.05.2017 / 11:06:00

Sanatçı Recep Alper Çevirel, Türk Müziği'nin unutulmaz şarkılarını Esenlerliler için seslendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Sanatçısı Recep Alper Çevirel, Esenlerlilere "Hüzzam Makamı"nda bir konser verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen konser, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

HATIRALARDAKİ ŞARKILAR SÖYLENDİ

Konsere "Bin Hüzün Çöktü Yine Gönlüme Akşamla Benim" adlı eserle başlayan Çevirel, "Yine Bir Sızı Var İçimde Akşam Oldu Diye", "Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası", "Leyla Bir Özge Candır", "Her Gece Yollarda Gözledim Seni", "Akasyalar Açarken" ve "Dün Gece Mehtaba Dalıp Hep Seni Andım" gibi birbirinden sevilen Türk Sanat Musikisi eserlerini, Esenlerli  sevenleriyle birlikte seslendirdi.

ÖĞRENCİLERİYLE AYNI SAHNEDE

Sahneye öğrencilerinden oluşan Vuslat Vokal Grubu eşliğinde çıkan sanatçı, "Birçok sanatçı eserleri güzel icra eder ama sahneyi paylaşmak konusunda sıkıntı yaşarlar. Bizim başarımız ben değil, biz olmaktan geçiyor. Öğrencilerim müziğin dışından geliyorlar ama müziği büyük bir aşkla seviyorlar. Onlarla ayı sahnede olmak benim için gurur verici" dedi.

Final şarkısını tüm şehitler, gaziler ve şifa bekleyen hastalar için seslendiren Recep Alper Çevirel, "Şol Cennetin Irmakları" ilahisiyle konserini sonlandırdı.

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