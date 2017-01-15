Recep İvedik 5 fragmanı yayınlandı
Recep İvedik serisinin 5. filmi için fragman yayınlandı. Şubat ayında vizyona girecek filmin fragmanı yine kahkaha vaat ediyor.
Recep İvedik sıradışu hayatını konu alan filmin başrıl oyuncusu Şahan Gökbakar.
RECEP İVEDİK 5
Recep İvedik 5, 21 Şubat 2014 tarihinde vizyona giren Recep İvedik 4'ün devam filmidir. Togan Gökbakar tarafından yönetilecek filmin başrolünde aynı zamanda filmin senaristi olan Şahan Gökbakar yer alacaktır. Filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır. Filmin Şubat 2017 tarihinde vizyona girmesi beklenmektedir.
ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?
Şahan Gökbakar 22 Ekim 1980’de İzmir’de dünyaya geldi. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde, 22 Ekim 1988’de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu nedenle Gökbakar okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı.
1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek başlayan Gökbakar, bu bölümden 2002 yılında mezun oldu.
TELEVİZYON EKRANLARINA İLK ADIM
Mezuniyetten sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Hazırladığı "Zıbın" isimli program 31 Aralık 2003'te TV8'de yayınlandı.
Çoğu reklam ve olayları mizah ile düşünceyi birleştirerek mizahi bir dille yorumladıkları Zıbın programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Daha sonra TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanan "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı.
2004 yılında sunuculuk görevini Kamil Güler'den devraldığı “Zoka” isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı. Zoka programı TV8 ve Show TV’de olmak üzere 13 bölüm devam etti.
RECEP İVEDİK’İN YÜKSELİŞİ
Zoka'dan sonra 2005 yılında önce TV8’de başlayıp ATV'de devam eden “Dikkat Şahan Çıkabilir” isimli antimedya-skeç şovunu, Alper Mestçi ile beraber hazırladı.
Özellikle yaptığı Recep İvedik ve Küçük Oskar tiplemeleriyle büyük ilgi çekti. Kariyerine 2006 yılında NTV'de yayınlanan “Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben” adlı reality show programı ile devam etti. 2006 yılında o dönemki sevgilisi Doğa Rutkay’ın başrolde olduğu “Gen” isimli korku-gerilim filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.
TÜRK SİNEMASINDA REKORLAR KIRDI
2008’de ise Kanal 1'de 4 bölüm olarak rol aldığı 'Kolay Gelsin' adlı doğaçlama sitkom yayınlandı. “Dikkat Şahan Çıkabilir” programındaki tiplemelerinden Recep İvedik’i filmleştirerek 2008 yılında vizyona soktu.
21 Şubat 2008'de vizyona giren film, ilk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlendi. 32 hafta vizyonda kalan film 4.301.693 kişi tarafından izlendi. 2009’da vizyona giren Recep İvedik 2, 24 haftada 4.333.144 kişi, 2010’da vizyona giren Recep İvedik 3 ise 23 haftada 3.326.084 kişi tarafından izlendi.
HORMONLU DOMATES ÖDÜLÜ ALDI
Recep İvedik 2 filmi senaryosunda homofobik öğeler barındırdığı gerekçesiyle 2009 Hormonlu Domates ödülüne, Kadın Hakları ve Cinsiyet ihlalinde bulundurduğu gerekçesiyle 2008 yılında ise Altın Bamya Ödülü'ne layık görüldü.
KAMUSAL ALANDA ÖPÜŞMESİ KAMUSALLAŞTI
2010 yılında Berrak Tüzünataç ile Tüzünataç’ın Beşiktaş’taki evinin balkonunda öpüşürken magazin kameralarına yakalan Gökbakar, FOX TV aleyhine açtığı davayı “kamusal alan” olduğu gerekçesiyle kaybetti. Recep İvedik serisine ara veren Şahan Gökbakar, 2013 yılında başrollerini Ezgi Mola ile paylaştığı Celal ile Ceren filminde rol aldı. Celal ile Ceren, 23 haftada 2.853.772 izleyici topladı.
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ
Son dönemlerde Instagram hesabında İrem Derici, Uğur Işılak, Sezen Aksu gibi ünlülerin taklitleriyle büyük beğeni toplayan Gökbakar, 2014 yılında Recep İvedik serisinin 4. filmini vizyona soktu. Acun Ilıcalı’nın Survivor programına katılan karakterin yaşadığı maceraları, 20 haftada 7.369.098 kişi izledi. Bu film, kendinden 3 ay önce vizyona giren ve Türkiye’de en çok izlenen film unvanını kazanan 6.980.070 kişinin izlediği Düğün Dernek filminin rekorunu da egale etmiş oldu.
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