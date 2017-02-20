Recep İvedik 5'ten izlenme rekoru!
‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi’ olan Recep İvedik 4’e imza atan Şahan Gökbakar’dan yeni rekor geldi. Recep İvedik 4’te ilk haftasonunda 1 milyon 641 bin 474 açılış rakamı ile ‘Türk Sinema Tarihinin En İyi Açılış’ rakamını da elinde tutan Gökbakar, Recep İvedik 5 ile kendi rekorunu kırdı.
16 Şubat’ta Çamaşırhane Film yapımcılığında, Togan Gökbakar yönetmenliğinde vizyona giren ‘Recep İvedik 5’; Box Office verilerine göre ilk haftasonunda toplam 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlenerek yeni bir rekora imza attı.
Recep İvedik 5, pazar günü 652.711 gişe rakamı ile tüm zamanlar tek gün seyirci rekorunu kırdı.
Recep İvedik 4, 28 hafta gösterimde kalmış filmi 7 milyon 375 bin kişi izlemiş ve 73.1 milyon lira gişe hasılatı rakamına ulaşmıştı. Recep İvedik 4 vizyona girdiği ilk 3 günde 1.641.474 seyirciyi sinemalara çekmişti.
Recep İvedik 5'te aynı zamanda filmin senaristi olan başrol oyuncusu Şahan Gökbakar'a; Çağlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.
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