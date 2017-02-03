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Referandum için düğmeye bastılar

Referandum için düğmeye bastılar.14047
  • Giriş : 03.02.2017 / 10:20:00

Birecik Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyeleri "referandum" startını verdi.

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Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum sonrası daha güçlü bir Türkiye’nin oluşacağını belirterek, “Çocuklarımızın geleceği için referanduma ‘evet’ diyoruz” dedi.

Birecik Belediye Meclisi’nin AK Parti üyeleri, Pınarbaşı başkanlığında gerçekleşen grup toplantısında bir araya geldi. Birecik Belediyesi’ndeki toplantının birinci ve en önemli gündem maddesi, Nisan ayında yapılması planlanan referandum oldu. Toplantıda, meclis üyelerinin referandum sürecinde nasıl bir çalışma içerisinde olacakları konuşularak, yol haritası belirlendi.

Toplantıda konuşan Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, Türkiye’nin en önemli siyasi gündem maddesi olan referandum kararının, öncelikle tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

“Referanduma Evet” kampanyasını bu toplantıyla başlattıklarının altını çizen Pınarbaşı, şöyle devam etti:

“İnşallah referandumun sonucu milletimiz için hayırlı ve uğurlu olur. Biz bu referandumun, milletin ve ülkenin önünü açacağına; referandum sonucunda daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir iktidar ve daha güçlü bir liderin oluşacağına inanıyoruz. Bizler, meclis üyelerimizle birlikte, geleceğimiz için, güçlü bir ülke için, çocuklarımızın gelecekteki garantisi için referanduma ‘evet’ diyoruz.”

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