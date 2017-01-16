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Referandum için tarih belli oldu!

Referandum için tarih belli oldu!.14391
  • Giriş : 16.01.2017 / 12:33:00

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum için tarih verdi.

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Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nisan ayı başında referanduma gidilebilceğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan ve bazı milletvekillerinin yaralandığı kavga ile ilgili muhalefete ateş püskürdü.

Meclis'te süren Anayasa görüşmeleriyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor." dedi.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Şu aşamada erken seçimi telafuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor." dedi.

Kurtulmuş, anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde, Nisan ayının başında referanduma gidilebileceğini de belirtti. Kurtulmuş, "Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu en kısa sürede referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının başında referanduma gidilecektir." dedi.

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