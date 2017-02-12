Facebook Twitter Rss

Referandum 'resmi'leşti

Referandum 'resmi'leşti.11368
  • Giriş : 12.02.2017 / 08:46:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişikliği onaylaması ile birlikte referandum tarihi de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Referandum tarihi netleşti. Buna göre referandum 16 Nisan 2017 günü bütün Türkiye'de yapılacak. Oy verme saatleri de belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Anayasa Değişikliği  referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağına ilişkin oy birliğiyle aldığı  karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan YSK kararında,  TBMM Genel  Kurulu tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Kararda, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında  Kanun'un "Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa Değişikliği  kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü  yapılır." ve "Halkoyuna sunulma işlemleri YSK'nın yönetim ve denetiminde seçim  kurullarınca yürütülür. YSK, anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için  bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve  düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli kararları almaya  yetkilidir." maddeleri hatırlatıldı.

Kararda, ilgili kanun maddeleri nedeniyle, TBMM Genel Kurulu  tarafından 6771 sayılı kanunla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin  halkoylaması tarihinin, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden  sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine, oy birliğiyle  karar verildiği kaydedildi.

10 parti sandık kurullarına üye verebilecek

Kararda, anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin  işlemlerde bulunabilecek ve halk oylaması için sandık kurullarına üye verebilecek  siyasi partilerin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye  Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik  Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan  Partisi olduğu aktarıldı.

Oy verme saatleri

Karara göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, DiyarbakırElazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, MalatyaKahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, TunceliŞanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme  işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Diğer illerde ise oy verme işlemi  08.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Belgrad Ormanı bu halde

Bahçeli: Kimse bize arka bahçe diyemez

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan açıklama: 42 terörist öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 42 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 42 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nusaybin'deki Koruköy Mahallesi'nde düzenlenecek bir operasyondan önce sokağa çıkmak yasaklandı.

 

Ankara'dan flaş kararlar

Ankara'dan flaş kararlar

Rus uçaklarının yanlışlıkla 3 askerimi şehit etmenini üzerine Türkiye yeni tedbirler aldı.

Sendika başkanına saldırı!

Sendika başkanına saldırı!

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'a silahlı saldırı düzenlendi.

 

Nevşehir'de 1 akademisyen daha tutuklandı!

Nevşehir'de 1 akademisyen daha tutuklandı!

FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 akademisyen tutuklandı.

İzmir'de deprem! Türkiye sallanıyor!

İzmir'de deprem! Türkiye sallanıyor!

İzmir'in Urla ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya