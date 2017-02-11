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Referandum sürecinde flaş gelişme

Referandum sürecinde flaş gelişme.15688
  • Giriş : 11.02.2017 / 08:33:00

Erdoğan'ın onayladığı Anayasa değişikliği kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, vekil seçilebilme yaşı ise 25'ten 18'e indi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılacak ve süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

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