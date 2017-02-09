Referandum tarihi açıklandı
Günlerdir beklenen tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan henüz yasayı onaylamadı ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihi canlı yayında açıkladı.
Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber'e konuk olan Bozdağ, referandum tarihini açıkladı.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor.
Kirli bir kampanya yürütülüyor, biz halkımıza bu konuyu doğru bir şekilde anlatacağız.
Hayır kampanyasını yürütenler AK Parti'nin içine yönelik de hesap yapıyor.
MHP'liler Bahçeli'nin etrafında kenetlenerek gerekli cevabı verdiler.
Bu değişiklik paketi Türkiye'nin sıçrama yapması için oldukça önemlidir."
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