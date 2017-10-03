Referandum tarihini açıkladılar!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı. IKBY Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olunduğunu belirtti.
Muhammed, “Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz” dedi.
TRT
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