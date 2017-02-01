Referandumda 23 Nisan ihtimali
Türkiye üyük Millet Meclisi'nde çıkan kavgalar ve vekillerin yaralanması ile yapılan oylama sonucu kabul edilen Anayasa Değişikliği ile ilgili referandumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmeme nedeni belli oldu.
Referandum sandığının Doğu ve Güneydoğu’daki kış şartları düşünülerek Nisan sonlarına denk getirilmesi düşünülüyor. Muhtemel tarihlere 23 Nisan da eklendi.
Meclis Genel Kurulu’nda 21 Ocak’ta kabul edilen, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan Anayasa Değişikliği teklifi, halen onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmedi. Meclis Başkanlığı’nın referandum takvimini dikkate alarak paketi beklettiği belirtiliyor.
Referandum sandığının Doğu ve Güneydoğu’daki iklem koşulları düşünülerek kış şartlarından olabildiğince uzaklaşıldığı bir tarihte kurulması görüşü hakim. Sandığın kurulabileceği muhtemel tarihler arasına 23 Nisan Pazar günü de eklendi. Şu ana kadar referanduma 9 Nisan ya da 16 Nisan’da gidilebileceği dile getiriliyordu ancak kulislerde 23 Nisan da telaffuz edilmeye başlandı. Paketin de referandumun bu tarihlere denk getirilmesi amacıyla halen imza için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yollanmadığı ifade ediliyor. Erdoğan, yeni sistemi öngören düzenlemeyi önüne gelir gelmez en kısa sürede onaylayacağını belirtmişti. Düzenleme, Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi gazete’de yayımlanacak. Daha sonra ise 60 günlük referandum takvimi işlemeye başlayacak. Bu sürenin dolmasını takip eden ilk pazar günü de sandık kurulacak.
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