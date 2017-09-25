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Referandumdan ilk sonuçlar

Referandumdan ilk sonuçlar.7548
  • Giriş : 25.09.2017 / 23:07:00

Kuzey Irak'ta yapılan referandumdan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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Kuzey Irak referandum sonuçlarına ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakın haber sitesinin iddiasına göre seçime katılım yüzde 78 oldu. 23.00 itibariyle 266 bin 349 seçmenin oyu sayıldı ve sandıktan yüzde 93.12 evet, yüzde 6.88 hayır çıktı. Oy sayımının sürdüğü öğrenildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin ilk olarak 7 Haziran'da duyurduğu referandum, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'a yapıldı. Referandum Kerkük'ün yanı sıra tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında gerçekleşti. Türkiye'nin tanımadığı referanduma katılım oranını yüzde 78 olduğu açıklandı.

Referandumda ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Mesut Barzani'ye yakın haber sitesinin iddiasına göre Kuzey Irak'taki referandumda katılım oranı yüzde 78'in üzerine çıktı.

İŞTE İLK SANDIK SONUÇLARI:

Sayılan oy: 266.349

Evet: % 93.12

Hayır: % 6.88

Şehirlere göre katılım oranları şöyle:

Erbil: %86

Duhok: %90

Kerkük: %78.77

Ninova Ovası: %86

Hanekin: %92

Akre: %94

Gulala: %78

Zaho: %94

Karatepe: %62

Cebare: %76

Soran: %86

Mahmur: %87.3

Amediye: %89

Çoman: %91

Mergesor: %98

Rewanduz: %90

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