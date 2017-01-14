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Rehine krizi 13 saattir sürüyor

Rehine krizi 13 saattir sürüyor.9865
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:11:00

İzmir Buca'da yaşanan rehine krizi 13 saattir devam ediyor.

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İzmir Buca'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Evinin penceresinden sağa sola pompalı tüfekle ateş açan ve ailesini rehin alan saldırgan, 13 saattir ikna edilemiyor. Daha öncede aynı hareketi sergilediği belirtilen şahıs, sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi.  Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Binanın penceresinden rastgele ateş eden şahıs, aradan 13 saat geçmesine rağmen henüz ikna edilemedi. Bölgede bulunan vatandaşlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden uzaklaştırıldı. M.C. isimli şahısın ikna çabaları sürüyor. Daha önce de  aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen M.C. isimli şahıs, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Evde eşi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.C., zaman zaman pencereye çıkıp, “Bütün Ordu gelse beni yıldıramaz” diye bağırdı.

M.C., yaklaşık 6 saat geçmesine karşın eylemini sonlandırmazken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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