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Reina canisi: Pişman değilim

Reina canisi: Pişman değilim.17627
  • Giriş : 20.01.2017 / 09:24:00

Reina'da katliam yapan cani, gerçekleştirdiği saldırıdan pişman değil.

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2017'nin ilk saatlerinde gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını yapan Abdulgadir Masharipov'un katliamdan pişman olmadığı öğrenildi.

Türkiye genelinde 30’un üzerinde hücre evi ve DEAŞ’ın teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandığı evlere operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 200 şüpheli arasında DEAŞ ile bağlantılı kritik isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Masharipov’un, saldırı talimatını DEAŞ’ın Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği “telegram” üzerinden aldığı belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarında da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi.

Polis, Masharipov’dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı Kalaşnikof’u veren DEAŞ’lıyı belirledi. Masharipov ifadesinde, “Silivri’deyken ‘çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz’ diyerek oğlunu aldığını söyledi.

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