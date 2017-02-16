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Reina canisinin eşi hamile çıktı!

Reina canisinin eşi hamile çıktı!.17114
  • Giriş : 16.02.2017 / 09:04:00
  • Güncelleme : 16.02.2017 / 09:09:08

39 kişiyi acımasızca öldüren Abdulkadir Masharipov hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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2017'nin ilk saatlerinde meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov'un dini nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore'nin 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya sevk yazısında Fransız vatandaşı ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Tene Traore’nın Suriye’ye gitmek üzere geldiği İstanbul Esenyurt’taki örgüt evinde, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov ile birlikte yakalandığı belirtildi.

Tene’nin cep telefonunda yapılan teknik incelemede Masharipov ile Fransızca ve Rusça’dan, Rusça’dan Fransızca’ya çeviri yapan program kullanarak anlaştığı tespit edildi.

Yine aynı telefondan elde edilen ses dosyaların tercüme edildiği, örgütsel içerikli görüşmeler olduğu tespit edildiği belirtildi.

Habertürk Gazetesi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Masharipov’un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore’nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Teröristin, yılbaşındaki Reina saldırısından önce Traore ile birlikte olduğu anlaşıldı.

Masharipov’un, karısı olduğu bilinen Zarina Nurullayeva’dan iki çocuğu bulunuyor. Kız çocuk, geçen hafta tutuklanan annesi Nurlayeva ile cezaevinde bulunurken, 3 yaşındaki erkek çocuğu ise Masharipov tarafından DEAŞ mensuplarına teslim edilmişti.

Masharipov ile Esenyurt’taki örgüt evinde yakalanan kadınlardan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in eşinin de İhvan örgütü kapsamında Mısır’da tutuklu olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Mısır vatandaşı olan şüpheli Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, Suriye’deki çatışma bölgelerine gitmek üzere İstanbul’a geldiği, Reina saldırganı Masharipov ile Esenyurt’taki evde buluştuğu belirtildi.

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