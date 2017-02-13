Reina canisinin kan donduran ifadesi
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da katliam yapan, 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan pişman olmadığını belirtti.
Ayrıca Reina’ya ölmek için girdiğini de söyleyen saldırgan hakkında idam hükmü verilmesini istedi. Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina’ya terör saldırısı düzenleyen ve 39 kişiyi katleden terörist Abdülkadir Masharipov Cumartesi günü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Hakimlik tarafından tekrar sorgulanan saldırgan ifadesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu kabul etti.
Reina saldırganından kan donduran ifade
“HRİSTİYANLARDAN ÖC ALMAK İÇİN YAPTIM”
Masharipov, “Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öc almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım hristiyanları öldürmekti” dedi. Ailecek Suriye’ye gitmeye çalıştıklarını ancak gidemedikleri için İstanbul’a geldiğini anlatan Masharipov, “Türkiye’de herhangi bir ögütsel toplantıya katılmadım. Telefonla irtibat kurmuyorduk” dedi.
“KARAR VERSEYDİM ORADAKİ İNSANLARI ÖLDÜRECEKTİM”
Silahların nerden bulunduğunu bilmediğini savunan terörist “31’inde Taksim’de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim’e giriş yoktu her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim” dedi.
ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ
Eylem talimatı aldığı kişi olan Ebu Cihad isimli teröriste, “Ben bu eylemi 31 Aralık’ta yapayım yoksa başka gün yapmam” dediğini anlatan saldırgan Masharipov’un ifadesinde ilk önce “kapıda polis yoktu” daha sonra ise, “kapıda polis vardı” diye ifade verdiği öğrenildi.
“İDAM HÜKMÜ VERİLİRSE İYİ OLUR”
Rehin düşmemek için kendini öldürmek istediğini söyleyen saldırgan, “İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim” dedi. DEAŞ’ın neden müslüman ülkelere karşı eylem yaptığını bilmediğini söyleyen Masharipov, “Gücü yetse başka dinden ülkelere de hakimiyet kurabilir” dedi.
"YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM, ÖC ALDIM"
İfadesi sonunda son sözü sorulan saldırgan, “Bana neden Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekete bulunmadım. Ben öc aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” dedi.
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