Reina'da 19 yaşındaki İsrail vatandaşı da öldü
İsrail'den gün içerisinde yapılan açıklamada bir İsrail vatandaşından haber alınamadığı kaydedilmişti. Akşam saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre söz konusu İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında bir İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. İsrail Dışişleri Bakanlıı yaptığı açıklamada saldırıda 19 yaşındaki Leanne Nasser'in öldüğü belirtildi.Reuters haber ajansına göre Arap asıllı İsrail vatandaşı olan Nasser'in yanında 3 arkadaşıyla saldırı yerinde olduğu açıklandı. Leanne Nasser'in arkadaşlarından Ruaa Mansour'un da saldırıda yaralandığı bildirildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını twitter'dan paylaştığı Türkçe mesajla kınamıştı.
Rivlin, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak." mesajını paylaştı.
LÜBNANLI MİLLETVEKİLİNİN KIZI DA ORADAYDI
Lübnan Dışişler Bakanlığı saldırıda 3 vatandaşının yaralandığını bildirdi. Yaralanan Lübnan vatandaşlarından biri ise Lübnanlı milletvekili Estaphen El Douaihy'in kızı.
TÜRK ASILLI BİR BELÇİKA VATANDAŞI DA ÖLDÜ
Belçika Dışişleri Bakanlığı ise Türk asıllı bir vatandaşlarının hain saldırıda can verdiğini duyurdu.
Saldırıda yaşamını yitiren yabancıların kimlikleriyle ilgili Hindistan, Tunus ve Ürdün'den de bilgi geldi. Buna göre Hindistan ve Tunus 2 vatandaşlarının, Ürdün ise 3 vatandaşlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşları arasından belirlenen bazı isimlerse şöyle:
Jalal Abbas, Ahmed Saud Alfaoul , Muhammed Saud Alfaoul, Ahmed İsam, Basma Abourazaq.
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