Reina'da bulunan İsrailli kadından haber yok
Saldırısı sırasında Reina'da bulunan İsrail vatandaşı kadına henüz ulaşılamadı. İsrailli yetkililer, bu iddiayı doğruladı ve vatandaşlarına ulaşamadıklarını kaydetti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu duyurmuştu. Ancak kurbanların uyrukları açıklanmadı.
Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Rivlin, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak" mesajını paylaştı.
HÜRRİYET
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