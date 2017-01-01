Facebook Twitter Rss

Reina'da şehit olan polisin son paylaşımı!

Reina'da şehit olan polisin son paylaşımı!.20714
  • Giriş : 01.01.2017 / 12:57:00

Reina'daki hain saldırıda şehit olan polis memurunun sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş'da bulunan Reina'da dün gece gerçekleştirilen hain saldırının ardından şehit polisin Facebook'ta yaptığı son paylaşıma ulaşıldı.

Şehit polis, şehit olan meslektaşlarına rahmet diliyor.

İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübü Reina'da gerçekleştirilen terör saldırıda 38 kişi hayatını kaybederken, 1 polis şehit oldu.

Noel baba kıyafetli saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 4'ü ağır 69 kişi yaralandı. Saldırgan kapı önünde bekleyen Polis Burak Yıldız'ı şehit ederek gece kulübünün içerisine girdi ve etrafa rastgele ateş açtı.

Polis memuru 1995 doğumlu Şehit Burak Yıldız, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde cenazesi yakınları tarafından teslim alınan şehidin arkasından ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

3 hafta önce arkadaşlarını uğurlamıştı

21 yaşında şehadete kavuşan Burak Yıldız, sosyal medya hesabından sık sık mesleğiyle ilgili paylaşımlar yapmıştı. Sadece bir buçuk sene önce mezun olduğu Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet gününden annesi ile fotoğrafını paylaşan Burak Yıldız, "Canımın içi her şey senin için" yazmıştı. 3 hafta önce benzer bir terör saldırısına uğrayan ve Beşiktaş'ta hayatını kaybeden meslektaşları için acısını dile getiren Şehit Yıldız takipçileri ile şu satırları paylaşmıştı:

"Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı Ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim."

Terörist içeride üstünü değiştirmiş

TSK: Kalleşçe saldırıyı kınıyoruz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya

İşte teröristin en net fotoğrafı

İşte teröristin en net fotoğrafı

Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.

 

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.

 

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya