Reina'da son durum
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'nın girişine dev bir Türk bayrağı asıldı. Polislerin mekandaki incelemeleri devam ediyor. Çevredeki güvenlik kameraları da tek tek inceleniyor.
Gece kulübünün etrafına hiç kimse yaklaştırılmıyor.
Saldırının ardından gece kulübünde güvenlik önlemleri devam ederken, sabah saatlerinde saldırının gerçekleştiği yere itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı.
DİĞER HABERLER
Hainin selfie videosu ortaya çıktı
Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya
İşte teröristin en net fotoğrafı
Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.
68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi
Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.
Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!
İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.
Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı
Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.
İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.