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Reina'da son durum

Reina'da son durum.18454
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:20:00

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Renia'da derin bir üzüntü havası hakim.

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39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'nın girişine dev bir Türk bayrağı asıldı. Polislerin mekandaki incelemeleri devam ediyor. Çevredeki güvenlik kameraları da tek tek inceleniyor.

Gece kulübünün etrafına hiç kimse yaklaştırılmıyor.

Saldırının ardından gece kulübünde güvenlik önlemleri devam ederken, sabah saatlerinde saldırının gerçekleştiği yere itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı.

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