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Reina haberini aldılar; Lübnan'da yıkıldılar

Reina haberini aldılar; Lübnan'da yıkıldılar.14728
  • Giriş : 01.01.2017 / 19:56:00

Reina'da yılbaşı gecesi eğlenenlerden birisi de Lübnanlı İlyas Vardini'ydi.

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İlyas Vardini, yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de meydana gelen patlamada Reina'da bulunuyordu. Teröristin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Can kaybı, Vardini'nin ailesine bildirildi.

Hürriyet'te yayınlanan habere göre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'un yaralandığı da kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderileceğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında birkaç vatandaşının yaralandığını açıklamıştı. Yerel basın ise bazı yakınlarını kaynak göstererek, bir Lübnanlıdan henüz haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

AP haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşleri gözyaşları döktü. Vardini'nin kardeşi Charbel ise 26 yaşındaki ağabeyini terörizmin öldürdüğünü söyledi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN LÜBNANLILARIN SAYISI 3'E ÇIKTI

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlıların sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Heykel Müsellem ve Rita Şami'nin, Ortaköy semtinde bir gece kulübünde yapılan terör saldırısında hayatını kaybettiği aileleri tarafından açıklandı. Yerel basın, Rita Şami'nin Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi.

Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralıların durumunu takip etmek üzere Dışişleri Bakanlığı heyeti, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yardım ve sağlık heyetinin Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi ile bugün İstanbul'a gideceği ifade edildi.

Gün içinde, Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin hayatını kaybettiği, dört Lübnanlının da yaralandığı açıklanmıştı. Müsellem ve Şami'nin isimleri ise yaralılar arasında yer almamıştı.

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