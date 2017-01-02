Reina katili için flaş detay!
İstanbul'da yılbaşı gecesi nlü eğlence mekanı Reina'yı kana bulayan katil ile ilgili Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar önemli bilgiler verdi.
Ağar, ismi açıklanmayan ama fotoğrafı ortaya çıkan katil ile ilgili 'sağ tarafından mermi yemiş gibi, atışları simetrik değil' değerlendirmesinde bulundu.
Ağar saldırgan için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Çatışma alanlarının dandın adamlarından kesinlikle değil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.
Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna dikkat çeken Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor.” diye konuştu.
SÖZCÜ
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