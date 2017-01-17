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Reina katliamcısı tam 4 dil biliyor

Reina katliamcısı tam 4 dil biliyor.16073
  • Giriş : 17.01.2017 / 12:03:00

Vali Şahin, Reina saldırganı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yılbaşı gecesi Reina'da kutlama yapanlara yönelik saldırı gerçekleştirerek 39 kişiyi katleden DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov hakkında çarpıcı bilgiler edinildi. Saldırganın 4 dil bildiği, üzerinde de 197 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Valisi Vahip Şahin Reina saldırganı DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyon hakkında bilgi verdi: "Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan’da eğitim almış. 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Teröristin parmak izi uyuştu. Teröristle birlikte 197 bin dolar, havalı tabanca, drone ve SİM kartlar ele geçirildi"

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