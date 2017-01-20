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Reina katliamcısının 4 eşi varmış

Reina katliamcısının 4 eşi varmış.16073
  • Giriş : 20.01.2017 / 09:02:00
  • Güncelleme : 20.01.2017 / 09:02:29

39 kişiyi öldüren Reina saldırganı hakkında çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

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Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da kutlama yapan insanları hedef alan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terörist Abdulgadir Masharipov'un ikisi Özbek, biri Kırgız biri Uygur olmak üzere tam 4 eşi olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de kendini "Özbekistan İslami Hareketi hocası" diye tanıttı. Bu şekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAŞ'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adı verildi. Örgüt kendisine sahte Uygur kimliği de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasına girip Doğu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalıştı. DEAŞ propagandası yapan Masharipov, bu örgüt dışındaki tüm Müslümanları "mürted" (dinden dönmüş) olarak nitelendirdi. DEAŞ'ı reddeden Uygur Türkleri'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarının bombalanması gerektiğini söyledi. Polis, azılı teröristle birlikte onunla irtibatlı olan hücreleri de çökertti.

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