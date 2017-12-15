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Reina katliamı davasında gelişme!

Reina katliamı davasında gelişme!.21170
  • Giriş : 15.12.2017 / 15:52:00

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamı davası ile ilgili gelişmeler yaşandı.

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2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin davada savcı, 8 sanığın tahliyesini, 43 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39  kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı  gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın  yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 43 sanığın  tutukluluğunun devamını, 8 kişinin ise tahliyesini talep etti.

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