Reina katliamı davasında gelişme!
2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin davada savcı, 8 sanığın tahliyesini, 43 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 43 sanığın tutukluluğunun devamını, 8 kişinin ise tahliyesini talep etti.
HÜRRİYET
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