Reina katliamı planlayıcısı hakkında gelişme
Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını planlayab şahısın asıl mesleğinin oto tamirciliği olduğu ortaya çıktı. Hain saldırının planlacısının ablası tarafından 'terör nitelikli kayıp' başvurusu yapıldığı öğrenildi.
İstanbul'da yakalanan ve Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu tespit edilen Türk asıllı Fransız vatandaşı Abdurrauf S. hakkında 2016 yılında ablası tarafından terör nitelikli kayıp ihbarı yapıldığı öğrenildi.
Lyon doğumlu 22 yaşındaki Fransa vatandaşı Abdürrauf S.'nin Antalya'nın Manavgat nüfusuna kayıtlı olduğu ve Suriye'de DEAŞ saflarında bir süre savaştığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre tekrar Fransa'ya döndükten sonra 2015 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan ve asıl mesleği oto tamirciliği olan Abrurrauf S., Antalya'ya yerleşip bir araç servisinde çalışmaya başladı. 2016 yılında İstanbul'a giden ve izini kaybettiren Abdurrauf S.'den haber alamayan ve Burdur'da yaşayan ablasının, polise terör nitelikli kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Bu süre içinde yakalanmayan Abdurrauf S., Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kira kontratının üzerine olduğu tespitiyle gıyabında tutuklama talebiyle Burdur Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. İstanbul'da dün yakalanarak gözaltına alınan Abdurrauf S.'nin dosyası da Reina saldırısı dosyasıyla birleştirilmek üzere İstanbul'a gönderilmişti.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan bugün yaptığı açıklamada Abdurrauf S.'nin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızda bir süredir DAEŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da gerçekleştirilen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu, Abdulkadir Masharipov isimli saldırganın kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilerek sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin dosyası bağlantı nedeniyle İstanbul’daki Reina saldırısı dosyası ile birleştirilmek üzere gönderilmiştir" dedi.
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