Reina katliamından kurtulmuştu!
Yılbaşı gecesi İstanbul'un gözde mekanlarından olan Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının yankıları sürüyor.
Reina katliamında yaralanan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Jacob Raak hakkında sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
ABD’de Pensilvanya eyaletinin Chadds Ford kasabasında doğup büyüyen 35 yaşındaki Raak'ın, şu anda da aynı eyalette yaşadığı ve küçük bir şirket sahibi olduğu belirtiliyor.
Sosyal medyanın konuştuğu ABDli Jacob (Jake) RaakRaak’ın şapkasında “quiet storm” yazdığına dikkat çeken bir sözlük yazar bunun Amerikan Kara Kuvvetlerine istihbarat üreten bir şirketin programı olduğunu iddia etti.
Twitter’da Raak’ın ABD’li bir deniz piyadesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak bir eksisözlük yazarı bu iddiaya karşın, “Linkedin profili geldi. Bahsedilen 'dükkan' Pennsylvania’da bildiğin askeri malzemeler üreten bir firmaymış” diye şahsa ait olduğu iddia edilen profilin görselini paylaştı.
SES ÇIKARMADIM DEMİŞTİ
Ülkesine döndükten sonra NBC News'a konuşan 35 yaşındaki Raak, saldırgan tarafından vurulduktan sonra ses çıkarmadığını ve hareketsiz şekilde beklediğini belirtmişti. Saldırganın yerde yatanlara ateş ettiğini anlatan Raak, kalçasından vurulduğunu ve merminin dizine kadar ulaştığını söylemişti.
"VURMASINA İZİN VERDİM"
Raak, "Vurduğu insanlara tekrar ateş ediyordu. Yerde yatarken vuruldum. Ama hiç hareket etmedim. Sadece beni vurmasına izin verdim" diye konuşmuştu. Habere göre ABD'nin Delaware eyaletinde küçük bir işyeri sahibi olduğu aktarılan ve İstanbul'daki arkadaşlarını ziyaret için Türkiye'ye geldiği belirtilen Raak, Reina'da dokuz kişilik bir grup içindeydi. Raak, saldırıda söz konusu gruptaki yedi kişinin vurulduğunu söyledi.
"ÖNCE İNANMADIM"
Raak, "Birileri ateş edildiğini söylüyordu. Ama saldırganı görüne kadar buna inanmadım... Daha sonra ise saldırganın bize doğru geldiğini gördüm. Hepimizi vurdu" diye konuştu.
ANNESİ DOĞUMGÜNÜ DEDİ
Raak'ın annesi Grace Raak ise Associated Press'e yaptığı açıklamada oğlunun İstanbul'a doğumgünü kutlaması için gittiğini söylemişti.
Havaalanından ülkesine dönerken sergilediği röportajla tanınan Amerikalı turist Jake Raak'ın rahat tavıları sosyal medyanın dikkatini çekti. Raak'ın deniz piyadesi olduğundan Pensilvanya'da silah satıcısı olduğuna dair türlü iddialar ortaya atıldı.
HÜRRİYET
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