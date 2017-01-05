Facebook Twitter Rss

Reina katliamını övene soruşturma

Reina katliamını övene soruşturma.21170
  • Giriş : 05.01.2017 / 14:07:00

İstanbul'daki terör saldırısını öven şahıslara soruşturma açılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina katliamını sosyal medyadan övenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Katliamı öven paylaşımlarda bulunanlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Şu ana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi

TRT 1 canlı yayın akışı belli oldu

CHP'de uyarı sonrası güvenlik artırıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saldırıda o araçta asker var mıydı?

Saldırıda o araçta asker var mıydı?

2 vatandaşımızın şehit olduğu İzmir saldırısı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da kaza: 2 ölü, 41 yaralı

Konya'da öğrenci servisi devrildi. Ambulanslar olay yerine geldi.

 

Reina saldırganı Yunan adalarında

Reina saldırganı Yunan adalarında

İstanbul'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi elde edildi.

105 asker eşi gözaltına alındı!

105 asker eşi gözaltına alındı!

31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

İncirlik Üssü kapatılacak mı?

İncirlik Üssü kapatılacak mı?

El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmemesi İncirlik'in tartışılmasına neden oldu.

Darbe komisyonunun görevi sona erdi

Darbe komisyonunun görevi sona erdi

15 Temmuz sonrası darbe girişimini araştıran komisyon görevini tamamladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya