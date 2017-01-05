Reina katliamını övene soruşturma
Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina katliamını sosyal medyadan övenler hakkında soruşturma başlatıldı.
Katliamı öven paylaşımlarda bulunanlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Şu ana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi
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