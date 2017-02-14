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Reina katliamının planlayıcısı yakalandı

Reina katliamının planlayıcısı yakalandı.22860
  • Giriş : 14.02.2017 / 12:26:00

39 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırı ille ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain terör saldırısını planlayan Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S. yakalandı. Şüphelinin evinde Masharipov'un evinin kira kontratı ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

A.S.'nin 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak'ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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