Reina katliamının planlayıcısı yakalandı
Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hain terör saldırısını planlayan Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S. yakalandı. Şüphelinin evinde Masharipov'un evinin kira kontratı ele geçirildi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi.
A.S.'nin 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak'ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
DİĞER HABERLER
Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu
Genel Yayın Yönetmeni ve Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında istenen ceza belli oldu.
Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı
10 kişinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.
Kağıthane'de bir markete molotoflu saldırı!
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir markete yüzleri maskeli kişiler tarafından molotoflarla saldırı dü
Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü.
Mehmet Ali Ağca'dan Gülen'e çağrı var!
Mehmet Ali Ağca, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e çağrıda bulundu.