Reina katliamının talimatını o vermiş
2017'nin ilk saatlerinde meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı saldırı ile ilgili talimatın kimden geldiği ortaya çıktı.
39 kişiyi katleden 65 kişiyi yaralayan teröriste bu emri Konya'daki hücre evinden 'Yusuf Hoca' kod adlı birinin verdiği iddia edildi.
Terörist eşi ve iki çocuğuyla birlikte 20 Kasım’da Türkiye’ye giriş yaptı. 22 Kasım’da ise Konya’ya gitti. Burada kendisini “Yusuf Hoca” kod adlı bir terör örgütü üyesi karşıladı. Bir hücre evine yerleştirdi.
15 Aralık’a kadar burada katliamın planları yapıldı. Eylem talimatını veren “Yusuf Hoca” kod adlı teröristle Reina katliamını gerçekleştiren saldırgan bir otobüse binerek İstanbul Zeytinburnu’na geldi. Burada saldırgan hücre evine yerleştirildi. Polis iki teröristin bilet alırkenki görüntülerine de ulaştı. Şimdi ikisi de her yerde aranıyor.
Saldırının sonrasında bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray’a gideceğim. Parayı da orada arkadaşım ödeyecek” diyerek telefonunu istemiş. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaşamadım” diyerek araçtan inmiş. Bu numaranın peşine düşen polis, hattın üç gündür kullanılmadığını, teröristin bunu hedef şaşırtmak için yaptığını belirledi.
Saldırganın ne kadar profesyonel olduğunu gösteren bir ayrıntı daha tespit edildi. Terörist, ateş etmeye hiç aralık vermemek için şarjördeki son iki merminin önüne izli mermi koymuş. Böylece mermiler tükenmeden şarjör değiştirmiş.
Terörist olay sonrası üzerindeki kıyafetleri ve montunu çıkararak Reina'dan tahliye olan ilk grup arasında dışarıya çıktığı ve bir taksiye binerek uzaklaştığı belirlendi. Son derece serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırganın, bindiği ilk taksi şoförü tarafından parasının olmadığı gerekçesiyle indirilmesinin ardından başka bir taksiye binerek yeniden Zeytinburnu'na geldiği belirlendi.
Taksi parasını saldırı sonrasında Reina'da bıraktığı montunun cebinde unutan saldırganın, Zeytinburnu 63/5 sokakta kaldığı evin bir arka sokağı olan Şuayip Seferoğlu Sokak üzerinde bulunan bir Uygur lokantasının kapısını çaldığı, lokanta içerisinde uyuyan bazı çalışanları uyandırarak onlardan aldığı para ile taksi şoförünün ücretini ödediği belirlendi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur restoranında çalışarak aynı yerde barınan Doğu Türkistan uyruklu 7 Uygur'u gözaltına aldı.
AKŞAM
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