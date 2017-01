Reina'nın DJ'i katliamı anlattı!

2017'nin ilk saatlerinde yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı saldırı ile ilgili yeni bilgiler geldi.Yılbaşı kutlamasında yapılan terör saldırısından yaralı halde kurtulan DJ Abdullah Can araç kanlı geceye dair yaşadıklarını anlattı.“Ben ve DJ arkadaşım Ufuk Akyıldız, DJ kabinindeydik. Saat 01.17’ydi. Kız arkadaşım mesaj atmıştı. Cevap yazacaktım. Saati oradan çözüyorum. İçeride 700-800 insan vardı. Bizim bulunduğumuz kapalı alanda 400’e yakın kişi vardı. Diğerleri balkondaydı. Dans müziği çalıyor, insanlar eğleniyordu. O an bir el ateş sesi duydum. Panik olduk. Kuru sıkı sandık; şaka yapıyorlar diye... Tereddüt içinde kaldık. Ufuk abiyle göz göze geldik. ‘Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim’ dedik. O andan sonra içeriyi taramaya başladı. DJ kabininin altında çok dar bir alan var. Ufuk abi kolumdan çekti. Altına girip saklandık. Benim ağzımı tuttu Ufuk abi.Adam (saldırgan) içeriye geçti. Her tarafı tarıyordu. Taradıktan sonra tek el ateş sesleri duyulmaya başlandı. O an yerde yatanlara sıkıyordu. Bizim DJ kabininin önüne kadar geldi. Ayak seslerini, nefes seslerini hissediyordum. Orada yine taramaya başladı. Çıkan boş kovanlar mobilyalara değiyordu. Bize kadar gelmişti. 4 tane şarjör değiştirdi. 4 tane saydım. ‘Allahım bu son olsun’ dedim. Silah sesleri hiçbir şekilde susmadı. Aynı silahtan atışlar yapılıyordu. Başka saldırgan yoktu, tek bir kişiydi. Silah sesleri kesildi. Bir dakika geçti, geçmedi; galiba üzerini değiştirdi. Bu kez hırıltılar, yardım isteyen sesler duyulmaya başlandı. Çok korkmuştuk. 3 defa Arapça şivesiyle ‘Allahuekber’ sesini duydum. Şivesi Arapçaydı, eminim.5-10 dakika sonra polisin sesini duyduk. ‘Teslim ol’ dediler. Karşılık vermedi. 2-3 el silah sesi duydum. ‘Ufuk abi, bitmedi bu olay, biz burada öleceğiz’ dedim. 15 dakika sonra bağırma sesleri geldi, ‘Yere yat’ diye. Meğer yaralılara söylüyorlarmış. Biz ‘İmdat’ diye bağırdık. ‘Komiserim burada iki kişi var’ dediler. Özel harekâtçılar geldi. İnsanlar her yere kaçışmıştı. Depoya giren mi, bulaşıkhaneye saklanan mı dersiniz... Özel harekât geldikten sonra bize ‘Kabinin üstünden atla’ dediler. Kabin 1.5 metre yüksekteydi. Ayaklarım kilitlenmişti. Kendimi kaybetmiştim. Kapı kolu, her yer kandı. Yaralananlar, ölenler, kıvrananlar... Dışarıya çıktım. İlk kurşundan sonra dışarıya çıkışımız 45 dakika sürmüştü.Önceki günlerde tedirginlik vardı. İhbar alındığı söylenmişti. Personelle aramızda konuşmuştuk. Yanımızda bir kulüp var. İddiaya göre 3 kişi oraya keşfe gitmiş. Bize ‘3 şahıs geldi, polise ihbar ettik’ diye ikaz geldi. Garsonlar arasında böyle bir dedikodu vardı. Ben işe gelirken 3 kez polis kontrolünden geçtim. Gelene kadar 10-15 polis saydım. O kadar sıkı güvenlik vardı ki, şu an aklım duruyor, nasıl gelebildi... Akşam ‘Bize bir şey olmaz, yaklaşamaz, her yerde çevirme var, durdurulur’ demiştik. Taksiler bile çevriliyordu. Çevrede o kadar önlem varken, bir saldırı olmaz diyorduk.Ben 35 yaşındayım. 15 yaşından beri mesleğin içindeydim. 8 yıldır Reina’da çalışıyorum. Psikolojim tamamen bozuk. Uyuyamıyorum. Bu saatten sonra DJ’lik işine devam etmeyi düşünmüyorum. Gece hayatını bitirdim.”‘400 KAMERA VAR DÜZGÜN FOTOĞRAF YOK’Reina’nın DJ’i Abdullah Can Saraç şunları da söyledi: “Polisler geç geldi. Yan tarafımız karakoldu. Hiçbir şeye anlam veremiyorum. Bu adam nasıl içeriye girdi, nasıl kaçtı? Hiç mi dikkat çekmedi? Bir resmi çıkmış; resim demeye bin şahit lazım. Reina’da, içeride 400 kamera var.”Reina'daki saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin kimlikleri tespit edilirken ön otopsi raporlarındaki en çarpıcı detay atış mesafesi. Bazı kurbanlar bitişik atışla öldürülmüş. Bu da saldırganın yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını gösteriyor. Kurşunların vücutlara isabet noktaları ise göğüs, kafa ve sırt bölgeleri. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğer bir kurbana saplanmış. İsabet eden kurşunların tamamı tek bir silahtan çıkma. Silah, 7.62 mm’lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği. Saldırıda denize atlama sonucu ölen yok.HÜRRİYET