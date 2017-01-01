Reina'nın içindeki futbolcu konuştu
Reina'da dehşeti yaşayan yüzlerce vatandaş, panikle denize atladı. Bazı müşteriler ise bir yolunu bulup kendisini sahil yolunun bulunduğu tarafa attı.
O sırada içeride bulunan bir futbolcu, yaşadığı anları anlattı.
BBC Türkçe'ye konuşan ve saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.
"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.
Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.
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