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Reina'nın içinden ilk fotoğraf!

Reina'nın içinden ilk fotoğraf!.25498
  • Giriş : 03.01.2017 / 12:55:00

39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Reina'dan ilk fotoğraf geldi.

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2017'nin ilk dakikalarında meydana gelen 39 kişinin can verdiği terör saldırısının yaşandığı Reina'nın içinden ilk fotoğraf geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında katliamın izleri ortaya çıktı.

Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor.

Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor.

Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor.

Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinden de olayla ilgili bilgi aldı. Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.

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