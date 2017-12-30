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Reina'nın sahibi Koçaslan'dan valiliğe dava

Reina'nın sahibi Koçaslan'dan valiliğe dava.33434
  • Giriş : 30.12.2017 / 14:04:00

Reina'nın sahibi Mehmet Koçaslan, valiliğe tazminat davası açtı.

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Geçtiğimiz yılbaşı gecesi gözde eğlence mekanlarından Reina'ya gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Reina'nın sahibi Mehmet Koçaslan, valiliğe tazminat davası açtı.

Koçarslan, terör saldırısına uğrayan işletmesinin zararının giderilmesi için talepte bulunduğu İstanbul Valiliği’nden ret cevabı alınca 15 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında 39 kişinin hayatını kaybettiği 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Valiliği’nden talep ettiği terör tazminatının reddedilmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nde 15 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Koçarslan’ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Valiliğin gerekli tedbiri almadığı, saldırı sonrası işletmenin yeniden açılmasına onay vermediği, bu nedenlerle de marka değerinin zarara uğratıldığı belirtildi.

Dilekçede, “Saldırı sonrası durum ve koşullar tamamen müvekilin aleyhine değişmiştir. 700 işçi işsiz kalmış, tazminatlarını almak için icra takibi başlatmıştır. Yüzlerce dava devam etmektedir. Müvekkil, 2017’de işletmeden hiçbir gelir elde edememiştir. İşletmede görevli personelin ücretini ve iş akdini feshedenlerin tazminatlarını dahi ödeyemez duruma gelmiştir. Terör saldırısından önce alt kiracılarla ve rezarvasyon yapanlarla yapılan sözleşmeler gereği ağır yükümlülük altına girmiştir. İflas tehlikesiyle karşı karşıyadır” denildi.

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