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Reina'nın sahibinden yeni açıklama

Reina'nın sahibinden yeni açıklama.20837
  • Giriş : 01.01.2017 / 12:00:00

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, yeni açıklamalarda bulundu.

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Dün gece saldırıya uğrayan Reina'nın sahibi Koçarslan, açıklamasının çarpıtıldığını aktardı. Koçarslan, Amerikan istihbaratının kendisine bir bilgi vermediğini söyledi.

Mehmet Koçarslan, bir yandan gece işletmesinde meydana gelen hain terör saldırısının acısını yaşıyor bir yandan da sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını söylüyor. Mehmet Koçarslan şunları söyledi: 'İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış. Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu. Polis arkadaşlar yağmurda, çamurda görev yapıyor, aramalar gerçekleştiriyordu. Hatta dün bu kontrol noktaları 4'e çıkartılmış. Benim çalışanlarım bile işyerine bu aramalardan geçerek gelmişler. Bütün bu önlemlere rağmen hain saldırı gerçekleşti' dedi.        

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