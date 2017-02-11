Reina saldırganı tutuklandı!
Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan, 39 kişinin katili terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov tutuklandı. Katliam sonrası kayıplara karışan ve gelen ihbar üzerine polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalanan terörist için karar verildi.
Yakalandığı günden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması devam eden Masharipov’un OHAL kapsamında uzatılan 30 günlük gözaltı süresi önümüzdeki Perşembe günü doluyordu.
TUTUKLANDI
Ancak saldırgan bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Masharipov savcının karşısına çıktı. Masharipov ifadesi sonrası 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme', 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırganın kimlik tespiti yapılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİSLERE DE YASAK
Saldırgan için adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sorgunun yapılacağı Sulh Ceza Hakimliği'nin olduğu 6. katta koridora güvenlik bariyeri çekildi. Saldırganın mahkeme salonuna alınmasıyla birlikte terör polisi haricinde polisinlerin dahi bariyeri geçmesine izin verilmedi. Başka suçtan şüpheli getiren polisler saldırganın sorgusunun bitmesini bekledi. Ayrıca jandarmalar da güvenlik bariyerinin dışına çıkarıldı.
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