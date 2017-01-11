Reina saldırganı alarmı!
39 kişiyi katleden Reina saldırganının Bağcılar Metro'da görüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bağcılar metrosu ihbar üzerine kapatıldı.
Metro özel hareket polisleri olay yerinde inceleme başlattı. Polis tarafından kamera görüntüleri tek tek incelendi.
Yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Metro istasyonu kapatılırken, özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı. Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Yaklaşık 1 saat süren polisin arama çalışmalarının ardından metro istasyonu yeniden açıldı.
ATATÜRK HAVALİMANI METROSUNDA ÖNLEM
Öte yandan Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verilmesinin ardından Atatürk Havalimanı metro istasyonu girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.
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