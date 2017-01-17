Reina saldırganı dünya manşetlerinde
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'ya baskın yaparak 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 'Abu Muhammed Horasani' kod adlı Abdulkadir Masharipov isimli teröristin yakalanması haberi dış basında da manşetten verildi.
Uluslararası haber ajansı AFP, acil koduyla duyurduğu gelişmeyi şöyle aktardı:
"Türk polisi, uzun süren bir insan avının ardından, yılbaşındaki gece kulübü saldırısında 39 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen kişiyi, kentin yerleşim bölgelerinden birine yaptığı operasyonda gözaltına aldı."
Ajans, "saldırının şüphelisinin Esenyurt ilçesindeki bir dairede dört yaşındaki oğluyla birlikte yakalandığını" bildirdi.
ASSOCIATED PRESS
Associated Press'in haberinde, "Türk medyası, İstanbul'daki bir gece kulübüne yılbaşında düzenlenen saldırının şüphelisinin polis operasyonunda yakalandığını bildirdi" ifadesi kullanıldı.
Şüphelinin, Kırgızistanlı bir arkadaşının evinde kaldığı belirtildi.
REUTERS
Uluslararası haber ajanslarından Reuters, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un tweet'ine yer verdi. Haberde, Kurtulmuş'un, "Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek" diye tweet atarak, Türk polisini kutladığı belirtildi.
DİĞER HABERLER
Teröristin yanındaki kadınların sırrı
Dün gece yakalanan Reina saldırganının yanındaki kadınların sırrı ortaya çıktı.
D.Bakır Sur'a kadın emniyet müdürü!
Diyarbakır'ın Sur ilçesine atanan kadın emniyet müdür coşkuyla karşılandı.
Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.
Rus büyükelçinin katili oraya gömüldü!
Rus büyükelçinin katili Mert Altıntaş, kimsesizler mezarlığına gömüldü.
Katliamı 150 bin dolar için yaptı!
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi öğrenildi.