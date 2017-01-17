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Reina saldırganı dünya manşetlerinde

Reina saldırganı dünya manşetlerinde.12529
  • Giriş : 17.01.2017 / 08:16:00

Reina saldırganının yakalanması haberi dış basında geniş yer buldu.

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Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'ya baskın yaparak 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 'Abu Muhammed Horasani' kod adlı  Abdulkadir Masharipov isimli teröristin yakalanması haberi dış basında da manşetten verildi.

Uluslararası haber ajansı AFP, acil koduyla duyurduğu gelişmeyi şöyle aktardı:

"Türk polisi, uzun süren bir insan avının ardından, yılbaşındaki gece kulübü saldırısında 39 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen kişiyi, kentin yerleşim bölgelerinden birine yaptığı operasyonda gözaltına aldı."

Ajans, "saldırının şüphelisinin Esenyurt ilçesindeki bir dairede dört yaşındaki oğluyla birlikte yakalandığını" bildirdi.

ASSOCIATED PRESS

Associated Press'in haberinde, "Türk medyası, İstanbul'daki bir gece kulübüne yılbaşında düzenlenen saldırının şüphelisinin polis operasyonunda yakalandığını bildirdi" ifadesi kullanıldı.

Şüphelinin, Kırgızistanlı bir arkadaşının evinde kaldığı belirtildi.

REUTERS

Uluslararası haber ajanslarından Reuters, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un tweet'ine yer verdi. Haberde, Kurtulmuş'un, "Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek" diye tweet atarak, Türk polisini kutladığı belirtildi.

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Teröristin yanındaki kadınların sırrı

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