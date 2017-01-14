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Reina saldırganı hala bulunamadı

Reina saldırganı hala bulunamadı.17627
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:32:00

Reina saldırganın ülkenin dört bir yanında aranmaya devam ediyor.

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2017'nin ilk saatlerinde gözde gece kulübü Reina'ya gelerek kutlama yapanları vuran ve 39 kişinin ölününe neden olan Özbek asıllı terörist Abdulkadir Masharipov'un bağlantılı olduğu 8 hücre evi ortaya çıkarıldı.

35 kişiyi gözaltına alan polis, terörist Masharipov’un bir suç kolonisi kurduğunu tespit etti. Polisin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, teröristin kaçış güzergâhları saptandı.

DEAŞ mensubu Abu Muhammed Horasani kod ismini kullanan Masharipov’un olay yerine geliş ve kaçış güzergâhından yola çıkılarak temas kurduğu kişiler tespit edildi. Teröristin Reina’ya gitmek için taksiye bindiği ve yeniden döndüğü anlaşılan Zeytinburnu’nda 58. Bulvar Caddesi’ndeki birçok sokak ablukaya alındı.

Bölgedeki 8 ayrı adrese baskın düzenlendi. Zanlının baskından kısa süre önce bölgeden ayrıldığı anlaşıldı. Teröristin saldırı sonrası Zeytinburnu’nda Uygur Türklerinin kaldığı restorandan taksi ücreti istediği ve geceyi burada geçirdiği anlaşıldı. Polis, bu tespit üzerine 8 çalışanı gözaltına aldı. 

HABERTURK

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