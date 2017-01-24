Reina saldırganı hastaneye götürüldü
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da katliam yapan, 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan DEAŞ üyesi terörist Abdulkadir Maşaripov gece yarısı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.
Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.
Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.
HÜRRİYET
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