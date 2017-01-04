Reina saldırganı için polise ihbar yağıyor
39 kişinin hayatını kaybetmesine, 65 kişinin ise yaralanamasına neden olan terör saldırısı Türkiye'yi sarstı. Yaşanan katliamın ardından kayıplara karışan terörist için polise ihbar yağıyor.
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