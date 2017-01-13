Facebook Twitter Rss

Reina saldırganı oğluyla kaçmış

Reina saldırganı oğluyla kaçmış.14660
  • Giriş : 13.01.2017 / 08:39:00

39 kişiyi öldüren terörist ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'da kutlama yapanlara saldıran ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terörist Abdulgadir Masharipov'un 4 yaşındaki oğlunu da yanına alarak kaçtığı ortaya çıktı.

Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov'un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Masharipov'un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edildi.

İstanbul Ortaköy'deki gece kulubü Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının izini süren İstanbul polisi önemli bilgilere ulaştı. Buna göre, Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016'nın başında Konya'ya geldi.

Masharipov ailesi, aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir'de bir ev kiraladı. Özbek asıllı terörist, 31 Aralık'ta akşam saatlerinde karısına, "Helalleşelim" diyerek evden ayrıldı. Masharipov, Reina katliamının ardından eşi ve çocuklarının getirildiği Zeytinburnu'ndaki eve döndü. Masharipov, buradan 4 yaşındaki oğlunu alarak kayıplara karıştı.

"HELALLEŞTİK VE EVDEN ÇIKTI"

İstanbul polisi, çarşamba günü Maltepe'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Masharipov'un eşi gözaltına alındı. Yanında 1.5 yaşındaki kızı da vardı. DEAŞ üyesi terörist Masharipov'un eşi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 1.5 yaşındaki kızı, koruma altına alındı. Masharipov'un eşi, polise verdiği ilk ifadesinde, saldırının olduğu geceyle ilgili olarak "Helalleştik ve evden çıktı" dedi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Mashoripov'un eşinin verdiği bilgiler ışığında terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki hücreleri ve katliamda teröriste yardım ettiği düşünülen kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.

HÜRRİYET

Burnunu kıran vekilin adını verdi!

Mehmet Ekici: Beşiktaş forması giymem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kayseri saldırısında büyük ihanet!

Kayseri saldırısında büyük ihanet!

17 Aralık'ya Kayseri'de meydana gelen patlama ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarda 3 terörist imha edildi.

 

Okullara kar yağışı arası

Okullara kar yağışı arası

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine neden olma

G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!

G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!

Gaziantep'te içinde 3 kişi olduğu bilinen araçtan devriye görevi yapan polis aracına saldırı düzenle

 

İstanbul'da yarın da okullar tatil!

İstanbul'da yarın da okullar tatil!

Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da okulların tatil edildiği öğrenildi.

ABD, YPG'li teröristleri böyle eğitiyor

ABD, YPG'li teröristleri böyle eğitiyor

Amerikan askerlerinin, teröristleri eğittiği görüntüler ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya