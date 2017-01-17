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Reina saldırganı yakalandı

Reina saldırganı yakalandı.10111
  • Giriş : 17.01.2017 / 00:19:00
  • Güncelleme : 17.01.2017 / 00:55:58

Reina'nı kan gölüne çeviren terörist oğlu ile birlikte Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde yakalandı.

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Günlerdir aranan terörist, Kırgız vatandaşı olan arkadaşının evinde yakalandı. 17 gündür her yerde aranan Abdulkadir Masharipov'un yanında 4 yaşındaki oğlunun da olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Masharipov'un hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Emniyet tarafından açıklamanın yarın yapılacağı kaydedildi.

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Masharipov İstanbul Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Esenyurt'taki bir daireye düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu açıklandı. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Uluslararası haber ajansıları da haberi "son dakika" olarak abonelerine duyurdu. Saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.



EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Emniyeti'nin sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANDIĞI ANLAR



NE OLMUŞTU?

Reina'ya saldıran terörist yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldürmüştü. 7 dakika gece kulübünün içerisinde kalan saldırgan, daha sonra sırra kadem basmıştı. 1 Ocak'dan bu yana her yerde aranan saldırganın gidebileceği her nokta aranmasına rağmen bulunamamıştı.

Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016’nın başında Konya’ya geldiği tespit edilmişti.

Masharipov ailesi, aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir’de bir ev kiraladığı, 31 Aralık’ta akşam saatlerinde karısına, “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldığı eşinin ifadelerinde yer almıştı.

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