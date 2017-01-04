Reina saldırganı yakalandı mı?
İstanbul'da Reina'da katliam yapan teröriste benzeyen bir kişi linç edilmek istendi. Polisler, linç girişimine uğrayan kişiyi, öfkeli vatandaşların elinden güçlükle aldı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan kişinin kimlik bilgisi ile ilgili emniyetten henüz bir açıklama yapılmadı.
Pendik Kaynarca'de bugün saat 13:30 sıralarında ilginç bir olay yaşandı.
Bölgede olan bir vatandaşın sosyal medyaya yüklediği görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
Görüntüde, Reina teröristine benzetilen kişiyi vatandaşlar linç etmeye çalıştı. Şüphelenilen kişinin aksi yönde konuşmasına izin vermeyen şahısların, kol ve bacaklarından tutup yere düşürerek tekmelemeye devam ettiği görülüyor.
Yer yer kargaşaya dönüşen bu linç girişimi, emniyet görevlilerin olay yerine gelip şüphelenilen kişiyi almasıyla son buluyor.
LİNÇ EDİLEN KİŞİ REİNA TERÖRİSTİ Mİ?
Emniyet yetkililerinden linç edilen kişinin terörist olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
TERÖRİST ARANIYOR
Reina teröristinin bulunmasına yönelik çalışmalar ise son hızıyla sürüyor.
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