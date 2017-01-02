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Polis her yerde onu arıyor

Polis her yerde onu arıyor.14323
  • Giriş : 02.01.2017 / 22:47:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 00:20:22

Reina'yı kan gölüne çeviren teröristi yakalamak için operasyonlar düzenleniyor.

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Reina'da katliam yapan teröristin yakalanması için polisin operasyonları devam ediyor. Emniyet güçleri, bu kez de Zeytinburnu'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı.

Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta şahsın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü.

Yapılan incelemenin ardından şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahsın tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Reinaya saldıran terörist için operasyon düzenlendi.

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İşte teröristin en net fotoğrafı

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