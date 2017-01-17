Facebook Twitter Rss

Reina saldırganının evinden bu not çıktı

Reina saldırganının evinden bu not çıktı.20196
  • Giriş : 17.01.2017 / 19:08:00
  • Güncelleme : 17.01.2017 / 19:14:12

Reina'da katliam yaptıktan sonra 16 gün kaçan teröristin yakalandığı evde bu not çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Reina'da 39 kişiyi yılbaşı gecesinde öldüren ve ardında sırra kadem basan terörist yakalandı. Teröristin yakalandığı evden Türkçe notlar çıktı.

Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında , Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.

KOMŞULARI OPERASYONDAN SONRA TERÖRİSTE SALDIRMIŞLAR

Teröristin yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar dün gece yaşananları anlattı . Atar, teröristin yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisin de bir tekme attığını söyledi. Atar, tepkinin polis tarafından engellendiğini de belirtti.

SİTEDE GÜVENLİK KAMERASI BULUNMUYOR

Fikret Atar daireler satıldığında kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacağının söylendiğini ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını söyledi. Atar'ın anlatımına göre sitede yönetime başvurulmasına rağmen güvenlik kamerası sistemi bulunmuyordu.

Nejat İşler: Aynı kötü evliliklere benziyor

Masharipov arananlar listesindeymiş!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Masharipov arananlar listesindeymiş!

Masharipov arananlar listesindeymiş!

Özbekistan'dan yapılan açıklamada Masharipov'un arananlar listesinde olduğu belirtildi.

Demirtaş'a 142 yıl hapis cezası!

Demirtaş'a 142 yıl hapis cezası!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 142 yıl hapis cezası istendi.

 

O uçak için arama çalışmaları durduruldu

O uçak için arama çalışmaları durduruldu

2014 yılında Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı için çalışmalar durduruldu.

Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor

Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor

Usta oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapılıyor.

 

Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

Kazakistan, başkenti Astana'da düzenlenecek toplantılara hazır olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi: Suçunu kabul etti

İstanbul Valisi: Suçunu kabul etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina katliamcısı hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya