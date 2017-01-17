Reina saldırganının evinden bu not çıktı
Reina'da 39 kişiyi yılbaşı gecesinde öldüren ve ardında sırra kadem basan terörist yakalandı. Teröristin yakalandığı evden Türkçe notlar çıktı.
Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında , Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.
KOMŞULARI OPERASYONDAN SONRA TERÖRİSTE SALDIRMIŞLAR
Teröristin yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar dün gece yaşananları anlattı . Atar, teröristin yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisin de bir tekme attığını söyledi. Atar, tepkinin polis tarafından engellendiğini de belirtti.
SİTEDE GÜVENLİK KAMERASI BULUNMUYOR
Fikret Atar daireler satıldığında kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacağının söylendiğini ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını söyledi. Atar'ın anlatımına göre sitede yönetime başvurulmasına rağmen güvenlik kamerası sistemi bulunmuyordu.
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