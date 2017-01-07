Reina saldırganının ismi belli oldu!
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübüne saldıran teröristin kimliği ortaya çıktı. Alçak teröristin düzenlediği silahlı saldırı sonucu gece kulübünde 39 kişi yaşamını yitirmişti. İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre bu saldırıyı Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.
15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
DEAŞ’ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki DEAŞ’ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.
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