Reina saldırganının son hali
Reina'da katliam yapan teröristin son hali kelimenin tam anlamıyla ibretlik. Paylaşılan fotoğraflarda teröristin feci şekilde dayak yediği görülüyor.
Bu arada Reina saldırganı ile birlikte yakalandığı 4 kişi için yeni gelişmeler var. Teröristin yanındaki kadınların onlarla kalmayı para karşılığı kabul eden göçmenler olduğu düşünülüyordu. Ancak son iddiaya göre evdeki 4 kişi de terör örgütü DEAŞ'la doğrudan bağlantılı.
Teröristle birlikte bir Iraklı erkek ve 4 kadın yakalanmıştı. İlk kanaat Iraklı erkek şahsın DEAŞ mensubu olduğuydu. Diğer kadınların ise onlarla kalmayı para karşılığı kalmayı kabul eden göçmenler olduğu tahmin ediliyordu. Fakat yeni bilgiye göre bu kişilerin de terör örgütü DEAŞ'la doğrudan bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Soruşturma teröristin bağlantılarına yoğunlaşmış durumda.
EVDE BULUNAN DRONE’LAR
Evde bulunan 2 'drone'la ilgili inceleme de sürüyor. Bu cihazlarda görüntüler silinse de geri getirilebilir. Teknik ekipler 'drone'lar üzerine çalışma başlattı. Katliamdan sonra Reina'nın üzerinden havadan 'drone' ile keşif yapıldığı iddiası vardı. Fakat o 'drone'lar olup olmadığı araştırılıyor.
EŞİ HALA GÖZALTINDA
Teröristin eşi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında, ara ara sorguya alınıyor. Teröristin eşi, 1.5 yaşındaki kız çocuklarıyla beraber yakalanmıştı. O çocuk devlet koruması altında. Teröristin ise saldırıdan sonra 4 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte kaçtığı tespit edilmişti. Fakat ikinci çocuk bulunamadı. Teröristin 4 yaşındaki oğlunu kime bıraktığı araştırılıyor. DEAŞ hücresinden birileriyle birlikte mi olduğu, yurtdışına mı kaçırılmaya çalışıldığı gibi ihtimaller üzerine ayrı bir koldan çalışma yürütülüyor.
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