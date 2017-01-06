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Reina saldırısı ile ilgili 10 tutuklama

Reina saldırısı ile ilgili 10 tutuklama.21170
  • Giriş : 06.01.2017 / 17:02:00
  • Güncelleme : 06.01.2017 / 17:03:51

İstanbul'u kana bulayan hain saldırı ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

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Yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 10'u sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

 

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