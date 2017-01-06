Reina saldırısı ile ilgili 10 tutuklama
Yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 10'u sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
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