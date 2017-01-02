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Reina saldırısı sonrası Fas Kralı emir verdi

Reina saldırısı sonrası Fas Kralı emir verdi.18118
  • Giriş : 02.01.2017 / 11:18:00

İstanbul'da yaşanan terör saldırısında 2 Ürdün vatandaşı hayatını kaybetti.

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Ünlü eğlence mekanı Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı sonrası Fas Kralı Muhammed'den önemli bir adım geldi.

Saldırıda 2 Fas vatandaşı yaşamını yitirmiş, 4 Faslı ise yaralanmıştı. Kral, hastanede tedavisi süren Fas vatandaşın her türlü ihtiyacının karşılanması talimatını verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türk resmi makamları tarafından teyit edilen bilgilere göre, İstanbul'daki terör saldırısında Fas vatandaşı 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kral 6. Muhammed'in hayatını kaybedenlerin ülkeye getirilmesi, tedavi gören yaralıların ise masraflarının karşılanması için talimat verdiği kaydedildi.

Ankara'da bulunan Fas Büyükelçiliğinde terör saldırısına ilişkin kriz masası oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, burada kurbanların yakınlarına her türlü desteğin sağlanacağı bilgisine yer verildi.

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